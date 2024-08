Simona Halep, interzisă la meciuri: ”Ce am făcut rău ca să nu pot merge?”

Fostul lider WTA Simona Halep a declarat că în perioada în care a fost suspendată a văzut la televizor cel mult opt sau zece meciuri. Ea a vrut să meargă la un meci al italianului Jannik Sinner, la Paris, dar nu a putut deoarece, fiind suspendată, nu avea acces, informează welovetennis.fr.

Site-ul francez notează că de la US Open 2022, când a fost depistată pozitiv la un test antidoping, Simona Halep a trecut printr-un calvar. Calvarul s-a încheiat în urmă cu câteva luni, când Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus suspendarea româncei de la 4 ani la 9 luni, permiţându-i să revină în circuit.

Dar pentru fostul număr 1 mondial, aceste luni lungi departe de terenuri au fost traumatizante din multe puncte de vedere. Ea a avut chiar interdicţie atunci când a vrut să meargă să vadă meciuri, ceea ce a afectat-o foarte mult.

"Am vrut să merg la Paris Bercy să îl văd pe Sinner, dar nu am putut. Ce am făcut rău ca să nu pot merge la un meci? A fost prea mult, după părerea mea. Nu m-am uitat prea mult la tenis... Pentru că era prea dureros să ştiu că sunt suspendată şi că nu pot să joc sau să mă uit la meciuri din tribună. Mi-am spus că nu mă voi uita la televizor. Cred că am urmărit maxim 8 sau 10 meciuri în doi ani”, a declarat Halep.

