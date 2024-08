Simona Halep, amintită în scandalul de dopaj al lui Sinner: ”I-au furat cariera”

Simona Halep FOFO X Game, Set and talks

Australianul Nick Kyrgios a criticat decizia Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Tenis (ITIA) de a-l exonera pe numărul 1 mondial, Jannik Sinner, testat pozitiv de două ori în luna martie.

„Ridicol - fie că a fost accidental sau planificat. Ai fost testat de două ori cu o substanţă interzisă (steroizi) ... ar trebui să fii suspendat pentru 2 ani. Performanţa ta a fost îmbunătăţită. Crema de masaj...Mda, mişto”, a scris Kyrgios în primă fază pe X.

Australianul a revenit asupra subiectului, amintind și de scandalul de dopaj în care a fost implicată Simona Halep.

„Susțin în continuare ce am scris pe social media. Am văzut mulți prieteni din tenis care au trecut prin aceste teste doping și au fost suspendați. Am văzut jucători precum Simona Halep și Jenson Brooksby, ale căror cariere le-au fost luate. Mi se pare că mereu cazurile sunt judecate diferit, jucătorii sunt judecați diferit.

Nu am nimic personal cu Sinner. E unul dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment. Nu pot să neg asta. Am fost testat la hotel acum două zile. Suntem testați constant. Acesta este un sport pe care l-am practicat toată viața. Dacă terenul de joc nu este același pentru toată lumea, pierzi un pic din integritatea sportului”, a declarat Kyrgios, potrivit nine.com.au.

