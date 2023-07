Scăparea englezilor pe panoul de onoare de la Wimbledon pe care se află și Simona Halep FOTO

Organizatorii turneului de Grand Slam de la Wimbledon au făcut o eroare pe panoul de onoare al competiției, acolo unde se află și Simona Halep.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu lista câștigătoarelor, în care se poate vedea faptul că ultima învingătoare, Elena Rîbakina, este nealiniată cu celelalte tenismene, ”E”-ul respectiv apărând mai aproape de an comparativ cu restul.

În 2023 vom avea o nouă câștigătoare la Wimbledon, finala fiind între Ons Jabeur și Marketa Vondrousova.

Re-align Rybakina’s name while you’re at it, my OCD would appreciate it 🙏#wimbledon2023 #WIMBLEDON https://t.co/VTZbobXpQ4