Secretul bine ascuns de Simona Halep înaintea procesului de dopaj

În timp ce Simona Halep așteaptă să afle perioada de suspendare în scandalul de dopaj, jucătoarea daneză de tenis Caroline Wozniacki, fostă număr 1 WTA, a anunţat că vrea să revină în competiţii. Cele două s-ar putea întâlni într-un meci de vis la Australian Open 2024.

"Am fost departe de tenis în ultimii trei ani, acum vreau să compensez. Am devenit mamă, am doi copii frumoşi, sunt recunoscătoare pentru asta, dar mai am obiective de îndeplinit", a spus daneza. "Vreau să le arăt copiilor mei că îţi poţi urmări visele indiferent de vârstă sau rolul tău. Am decis, ca familie, că este timpul. Abia aştept să revin", a menţionat Wozniacki pe Twitter.

Fratele Carolinei Wozniacki, Patrik, a făcut o declarație surprinzătoare, amintind faptul că Simona Halep s-a antrenat cu jucătoarea daneză în urmă cu ceva timp, dar și cu Donna Vekic, în fața căreia ar fi câștigat chiar și un set, cu scorul de 6-1.

Întâlnirea cu Wozniacki a fost un secret bine ascuns de Simona Halep, care n-a dorit să divulge planurile jucătoarei din Danemarca.

Caroline Wozniacki's brother Patrik says on TV2 DK that his sister trained with Simona Halep in Monaco and also with Donna Vekic where at one point Wozniacki won a practice set by 6-1. pic.twitter.com/MQYovLJGFU