Ilie Nastase, despre partida Halep - Serena Williams: Nu conteaza celelalte meciuri. E ca la neveste, conteaza doar ultima

Fostul tenismen Ilie Nastase a vorbit marti despre intalnirea din sferturile US Open dintre Simona Halep si Serena Williams, meci care va avea loc miercuri.

Nastase a spus, in stilul caracteristic, ca nu e important palmaresul intalnirilor directe dintre cele doua, clar in favoarea americancei, care conduce cu 7 la 1.

"Au jucat de 7-8 ori, nu stiu, dar asta nu conteaza. Ultimul meci conteaza, celelate sapte nu. E ca la neveste, am avut patru, dar ultima conteaza. Asa e.

Halep este intr-o forma buna, am vazut ca joaca, intra in meci foarte repede. Din toate meciurile pe care le-a avut pana acum a pierdut doar un set mi se pare. In primul set intra foarte bine in joc", a spus Ilie Nastase, citat de News.ro.

Singura victorie a Simonei a avut loc in anul 2014, la Turneul Campioanelor, cand romanca a depasit-o pe Serena cu 6-0, 6-2.

Meciul dintre Simona Halep si Serena Williams va avea loc miercuri seara, in direct pe Ziare.com.