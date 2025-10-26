Reactia Serenei Williams dupa victoria de la Australian Open: Cuvinte mari despre Simona Halep

Luni, 21 Ianuarie 2019, ora 12:10
24680 citiri
Reactia Serenei Williams dupa victoria de la Australian Open: Cuvinte mari despre Simona Halep
Foto: ausopen.com

Serena Williams a oferit prima reactie dupa victoria obtinuta luni in fata Simonei Halep, in optimile de finala la Australian Open 2019.

Fostul lider WTA a laudat-o pe Simona Halep, despre care a spus ca "merita sa ocupe prima pozitie in clasament".

"A fost un meci intens, cu puncte incredibile, dar pentru asta joc tenis si de asta iubim acest sport", a spus Serena Williams la interviul de dupa meci.

"Trebuia sa-mi ridic jocul dupa acel set doi, pentru ca am jucat impotriva numarului 1 mondial. Ea e o jucatoare grozava si merita aceasta pozitie. Stiam ca pot sa joc mai bine si am reusit sa fac diferenta. Sunt o luptatoare si muncesc foarte mult pentru fiecare punct", a adaugat tenisemena americana.

6-1, 4-6, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Serena Williams si Simona Halep, dupa o ora si 47 de minute de joc.

In sferturile de finala, Serena o va intalni miercuri dimineata pe Karolina Pliskova.

I.G.

