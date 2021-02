Serena Williams ii provoaca amintiri placute Simonei Halep. "Cea mai buna zi din viata mea a fost cand am invins-o la Wimbledon". Ce spune despre meciul din sferturi

"Serena este singura cu 23 de grand slam-uri, deci nu o putem compara pe Serena cu noi, toate, pentru ca nu avem atatea grand slam-uri, dar cand intru pe teren este doar o alta adversara.Intotdeauna ma concentrez pe mine insami, mai mult decat ma concentrez asupra jucatoarei impotriva careia evoluez si incerc sa dau totul, sa fac tot ce pot ca sa castig meciul. Sunt obisnuita sa joc cu Serena, am facut-o de multe ori si stiu la ce sa ma astept, voi incerca sa-mi fac jocul meu si sa fiu increzatoare.Meciul cu Serena de la Wimbledon cred ca a fost unul dintre cele mai bune din viata mea, de fapt a fost cea mai buna zi din viata mea, m-am simtit foarte increzatoare de atunci, am simtit fiecare minge, tot meciul, dar nu sunt diferita din punct de vedere psihic de atunci.Cred ca doua meciuri la rand nu pot fi la fel, asa ca sunt gata sa ma confrunt cu ea, aici. Am nevoie de cel mai bun tenis impotriva ei, dar nu ma gandesc la cele doua victorii pe care le am cu ea (n.r. - castigate clar).Sunt pregatita si pentru un meci lung, sunt pregatita sa infrunt orice, pentru ca stiu la ce sa ma astept. Trebuie doar sa-mi fac jocul, este singurul lucru pe care stiu sa-l fac cel mai bine", a spus Halep.Ea nu se teme de faptul ca are de infruntat jucatoare puternice pe partea ei de tablou la Australian Open "Este multa putere. Am urmarit putin meciul Serenei cu Arina Sabalenka, era o forta imensa acolo. Dar nu sunt speriata de forta care este in tenis acum, am experienta, am jucat de multe ori cu astfel de jucatoare si le-am batut pe majoritatea. Sunt increzatoare cu modul meu de a juca, nu inseamna prea mult puterea pentru mine", a precizat ea.Intrebata cum se simte dupa victoria cu numarul 100 la un Grand Slam, Halep a raspuns: "Ma simt bine, e o performanta frumoasa si sunt fericita ca am atins acest numar si hai sa speram ca sa mai mult de acum inainte!" Simona Halep , locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat, duminica, pentru a cincea oara in sferturile de finala ale Australian Open, dupa ce a invins-o, in optimi, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-4, pe poloneza Iga Swiatek, locul 17 WTA si cap de serie numarul 15.Halep va juca in faza urmatoare cu americanca Serena Williams , locul 11 WTA si cap de serie numarul 10. Williams conduce cu 9-2 in intalnirile cu Halep, ultima victorie apartinandu-i romancei, scor 6-2, 6-2, in finala turneului de la Wimbledon din 2019. In acelasi an, cele doua jucatoare s-au intalnit si la Australian Open, cand Williams a castigat in trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-4, in optimile de finala.CITESTE SI: