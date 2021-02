Anuntul cel mare facut de Simona Halep pentru anul 2021. Ce are de gand sa faca sportiva

Sportiva din Constanta a anuntat ce obiective are in tenis pentru anul acesta.."In plan este sa joc la Dubai, acum sunt in recuperare, sa vad ce hotarasc. Vreau sa merg la Olimpiada si vreau sa fac o treaba buna acolo. Sper sa reusesc sa iau o medalie, indiferent de ce culoare va fi, si sper sa nu fie la fel de greu ca in Australia.Asa a ramas stabilit cu Horia (n.r sa joace dublu mixt la JO), asa am vorbit. Probabil din mai, iunie o sa incepem sa ne antrenam. Pana acum nu ne-am antrenat", a spus Simona Halep , conform digisport Urmatorul turneu la care va participa halep va fi la Dubai, intre 7 - 20 martie.Inaintea Olimpiadei de la Tokyo, Simona isi va face incalzirea in turneele de Grand Slam de la Roland Garros si Wimbledon Romanca a terminat anul 2020 pe locul 2 in lume, iar acum a cazut pe pozitia a treia, dupa ce Naomi Osaka a castigat turneul de la Australian Open si a trecut in fata Simonei in clasamentul WTA CITESTE SI: