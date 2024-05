Simona Halep a revenit în competiții ca urmare a deciziei pe care a anunţat-o TAS, de reducere a suspendării de 4 ani dictată de ITIA la 9 luni. Colega din circuit Mihaela Buzărnescu a comentat scandalul de dopaj în care a fost implicată fosta lideră mondială.

„Eram șocată, nu mi-a venit să cred! Știam ce ambiție, ce caracter are, mereu am apreciat asta la ea, de la 12 ani, de când am văzut-o prima dată. O secundă nu am crezut că ar putea face ea așa ceva. M-am gândit doar că cineva i-a făcut asta, sau că a luat un supliment dopant fără să știe”, a precizat Mihaela Buzărnescu.

„Mă bucur că a revenit Simona, că și-a arătat nevinovăția și că a trecut peste tot ce i s-a întâmplat. Mereu am crezut că e nevinovată. O înțeleg că a revenit atât de repede, chiar dacă, în momentul în care ești într-o perioadă de așteptare, cum a fost cazul ei, nu ai cum să te antrenezi la capacitate maximă.

A fost ceva ieșit din comun ce s-a întâmplat cu procesul Simonei. Pare că au avut ceva cu țara noastră, să ne pedepsească. Dacă ar fi fost din SUA, Simona sigur scăpa în 3-4 luni”, a spus Buzărnescu, conform Gsp.ro.