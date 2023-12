Chris Evert sare în apărarea Simonei: "Și-a pus viața în mâna antrenorului, care a controlat tot"

Chris Evert, legendara jucătoare de tenis, susține în continuare nevinovăția Simonei Halep.

Ea a scris pe rețeaua X că de vină este fosta ei echipă: "Apelul Simonei Halep este stabilit pentru luna februarie. Eu, una, cred că este nevinovată. Da, a avut roxadustat în organismul ei, dar și-a pus întreaga viață în mâna antrenorului și echipei sale, care i-au controlat cariera, nutriția, managementul. Cred că e nevinovată. Punct...".

Simona Halep susține în continuare varianta contaminării. Ea a declarat într-un interviu pentru Euronews.

"Sunt două lucruri pe care mă bazez: contaminarea – cred că este un argument foarte puternic pentru mine –, iar al doilea, probele de sânge. Am făcut foarte multe analize și toate au fost negative. Așa că nu au găsit niciodată nimic în neregulă în sângele meu. Deci, cu aceste două chestiuni, sunt încrezătoare să merg la TAS".

