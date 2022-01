Simona Halep n-a avut milă de prietena Gabi Ruse. Cum s-a încheiat duelul românesc de la Melbourne VIDEO

Simona Halep, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Elena-Gabriela Ruse, locul 87 WTA, în turul doi al turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1.

Cele două românce, prietene și partenere în proba de dublu, au repetat în partida lor de pe Rod Laver Arena meciul de la Cluj-Napoca, de anul trecut. Ruse a fost curajoasă, a încercat să fie agresivă, a deschis larg unghiurile loviturilor şi a schimbat rapid direcţia mingii. Din nefericire pentru ea, a risipit numeroase puncte prin greşeli neforţate, unele în mod inexplicabil.

La fel ca la Transylvania Open, unde Halep a câştigat cu 6-1, 6-2, jocul Gabrielei Ruse s-a năruit destul de repede după un început promiţător, "înecat" în erori (32 în total, faţă de 14, Halep, 10-11 la lovituri câştigătoare).

De partea cealaltă, Simona Halep a tratat meciul mai mult ca un antrenament, ea fiind mai atentă la cadourile primite, decât interesată să caute ofensiva cu orice preţ.

Serviciul a fost dezamăgitor la Ruse, însă nici Halep nu a excelat la acest capitol. Totuşi, fostul lider WTA a jucat mai adunat, mai exact şi s-a impus logic şi fără emoţii.

În primul set, doar Halep şi-a fructificat serviciul, la 2-1 şi 5-2. Restul ghemurilor au fost break-uri, astfel că sportiva din Constanţa a luat setul, cu 6-2, după 34 de minute.

Ruse a câştigat singurul ghem pe propriul serviciu la începutul setului secund. Sportiva din Constanţa le-a luat pe toate celelalte şi a închis meciul cu 6-1, după 61 de minute.

Coming in hot 🔥 @Simona_Halep prevails 6-2 6-1 in an all-🇷🇴 battle with Elena-Gabriela Ruse.#MelbourneTennis pic.twitter.com/LPhSE9g7S8