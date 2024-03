Șeful tenisului românesc, în cazul Halep: "Dacă a anunţat TAS, acum trebuie să vedem şi motivarea”

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de a reduce suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) este o victorie a sportului românesc.

"Dacă a anunţat TAS, acum trebuie să vedem şi motivarea. În al doilea rând, cred că este o victorie uriaşă pentru Simona. Cred că în acest moment i s-a luat o piatră de pe suflet, atât ei cât şi familiei, care au suferit enorm în toată această perioadă. Perioadă în care din punctul meu de vedere au fost puşi la zid pe nedrept de mulţi. Îmi amintesc că atunci când au început problemele, când a fost suspendată, am redat declaraţia Simonei care îmi spunea 'George, cu mâna pe suflet că nu am luat nimic conştient, nicio substanţă care ar fi putut să îmi îmbunătăţească performanţele'. Este o victorie extrem de importantă în condiţiile în care cei de la ITIA au venit cu mărirea pedepsei la TAS. Este o victorie a sportului românesc, pentru că eu consider că Simona este un brand extrem de important al României. Uitaţi-vă ce au însemnat performanţele ei sau necazul ei. Toată presa mondială de la Est la Vest, toată lumea a vorbit de Simona. Tenisul este un sport extrem de vizibil, cu o notorietate ieşită din comun, şi atunci când un lider mondial se află în centrul unui scandal de genul acesta atrage atenţia", a declarat Cosac.

Oficialul FRT consideră că Halep are puterea de a reveni în topul mondial al tenisului, precizând că este foarte important că aceasta iese cu capul sus din acest scandal.

"Cu siguranţă are puterea să revină în top. Mă bucur în primul rând că va ieşi cu fruntea sus, cu capul sus, din acest scandal. Chiar nu trebuia să i se întâmple o treabă de genul acesta, după cât am muncit, după cât ştim că au investit părinţii ei, după toate eforturile comune pe care le-a făcut împreună cu familia ei pentru performanţele extraordinare cu care România s-a mândrit", a adăugat George Cosac.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). ITIA a precizat atunci că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentele nutriţionale din cauza cărora consideră că a fost testată pozitiv şi a fost suspendată patru ani pentru dopaj.

Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după ce testul pozitiv la roxadustat (medicament folosit de oamenii cu anemie, n. red.) din 2022, de la US Open.

