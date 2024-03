Anunț neașteptat de la Indian Wells, turneu care începe miercuri: ”Abia așteptăm să te vedem, Simona”

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). ITIA a precizat atunci că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Decizia TAS vine în momentul în care în circuitul mondial va începe mâine turneul WTA 1000 de la Indian Wells.

Simona Halep nu se va putea alina însă la startul competiției pe care a câștigat-o în trecut, în 2015.

De altfel, organizatorii de la Indian Wells au reacționat imediat. ”Bine ai revenit, Simona. Abia așteptăm să te vedem anul viitor”, au scris americanii pe X.

