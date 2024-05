Francezii au reacționat după abandonul Simonei Halep: ”Iată o nouă dovadă!”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost nevoită să abandoneze, miercuri, din motive medicale în prima rundă a turneului Trophee Clarins (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, la scorul de 7-5, 2-3 cu americanca McCartney Kessler.

Halep (32 ani, 1.149 WTA) nu a mai putut continua din cauza durerilor la genunchi şi a renunţat după o oră şi 28 de minute de joc.

Situația complicată în care se află Simona Halep, care a pierdut ambele meciuri oficiale după revenirea sa în circuitul WTA, a fost analizată de renumitul cotidian francez L'Equipe.

„După un prim set bun, câștigat în fața lui McCartney Kessler, jucătoare din America, Simona Halep a fost nevoită să abandoneze în primul tur de la Trophée Clarins.

Când am terminat interviul pe care ni l-a acordat la începutul săptămânii și am întrebat-o ce i-am putea dori pentru lunile următoare, Simona Halep a răspuns spontan: „Sănătate!”. La 32 de ani, după aproape doi ani în care nu a jucat din cauza suspendării pentru dopaj, care a fost ridicată pe 5 martie, fostul lider WTA știe că nu mai are mult timp de pierdut, iar o accidentare de lungă durată i-ar putea da mari bătăi de cap.

Ghinion, tocmai cu un abandon a părăsit turneul. Fără staff, în primul set românca demonstrase că nu și-a pierdut nimic din cunoștințele sale anterioare. Cu o stare de spirit bună, a reușit să se impună în primul set. Însă, la începutul celui de-al doilea set, a solicitat un timeout medical, din cauza unor dureri la genunchiul stâng. La 3-2 pentru Kessler, Halep i-a spus arbitrului că nu mai poate continua.

Luni, ne-a spus că nu și-a imaginat că va fi atât de grea revenirea pe teren. Iată însă, dacă mai era nevoie, o nouă dovadă!” au scris francezii, conform Gsp.ro.

