Înainte de debutul în turneul WTA de la Miami, tenismena Simona Halep a fost invitată de organizatori la o acțiune caritabilă, românca fiind surprinsă în compania unor nume mari din circuitul ATP.

Astfel, cei mai buni jucători de tenis din lume au participat miercuri la a doua ediție a evenimentului Miami Open Unites, o serie de acțiuni în care sportivii care concurează la turneul din Florida i-au sprijinit pe cei aflați în nevoie și au inspirat generațiile următoare.

Alături de tenismenii Fabio Fognini (Italia) și Casper Ruud (Norvegia), Simona Halep a ajutat Rebuilding Together, o organizație non-profit care repară și reconstruiește locuințe pentru vârstnici și veterani. Cu un zâmbet larg pe față, Simona Halep s-a distrat pe cinste atunci când a fost pusă să vopsească un zid cu ajutorul unei pensule.

