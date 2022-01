Victoria cu Simonei Halep i-a dăunat. Ce a spus Alize Cornet după eliminarea de la Australian Open

Jucătoarea franceză de tenis Alize Cornet a fost eliminată, miercuri, în sferturi la Australian Open, de americanca Danielle Collins. Ea a spus că nu s-a ridicat la nivelul meciului, apreciind că nu a gestionat bine victoria din optimi, când a trecut de Simona Halep.

"Nu am fost la înălţimea meciului. Ea m-a dominat clar. Nu am gestionat bine victoria din optimi. Am primit multă dragoste şi am vrut să răspund personal celor 500 de mesaje primite...Ea a fost mult prea puternică pentru mine. Am un respect enorm pentru cei care câştigă un Grand Slam. ESte un drum atât de lung. Dumnezeule mare! Eu am senzaţia că am jucat la acest turneu de un an de zile, de asta am mare respect pentru cei care vor câştiga după şapte meciuri fenomenale", a declarat Cornet.

Alize Cornet, locul 61 mondial, a fost învinsă de americanca Danielle Collins, scor 7-5, 6-1, miercuri, în sferturi la Australian Open.

În turul precedent, sportiva franceză trecuse de Simona Halep, scor 6-4, 3-6, 6-4.

