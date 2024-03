S-a întors roata. Cum și-a dat Simona Halep singură la picioare în scandalul de dopaj

Fosta adversară a Simonei Halep din finala Australian Open 2018, daneza Caroline Wozniacki, a declarat că cei care au fost prinși dopați nu ar trebui să primească invitații la turnee.

"Am fost foarte deschisă în trecut în legătură cu ceea ce simt despre dopaj şi toate acestea.

Cred că părerea mea despre dopaj este aceeaşi. Întotdeauna mi-am dorit un sport curat, corect pentru toată lumea. Nu mă refer direct la Simona, dar dacă cineva trişează intenţionat, dacă cineva a fost testat pozitiv pentru dopaj... Înţeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă, dar cred...

Nu este o critică la adresa nimănui... dar este convingerea mea personală, nu cred că oamenii ar trebui să primească wild carduri după aceea”, a declarat Wozniacki la Miami.

„Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci e mai bine dacă citim decizia de la TAS că era un supliment contaminat, nu era doping. Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor. Mulțumesc turneului că mi-a dat wild card și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc”, a răspuns Halep.

Istoria reține însă că Simona a avut o afirmație asemănătoare celei făcute acum de Wozniacki, după ce Maria Șarapova a fost reprimită în circuit. Rusoaica a revenit în WTA în aprilie 2017, după ispășirea suspendării pentru dopaj.

"Pentru copii, pentru jucătorii tineri, nu este în regulă să ajuți cu un wild card jucătoarea care a fost interzisă pentru dopaj", a declarat Halep, locul 5 WTA, adăugând că "nu este vorba aici despre Maria Sharapova, ci despre toți jucătorii care sunt găsiți dopați".

"Nu pot susține ceea ce a făcut directorul turneului, dar nici nu pot judeca", a mai spus Halep, la vremea respectivă.

