Apelul disperat al unei jucătoare de top: "Oameni buni, să ne unim forțele! Vrem dreptate pentru Simona"

Jucătoarea franceză de tenis Alize Cornet a revenit cu un mesaj puternic de susținere pentru Simona Halep.

Alize Cornet, jucătoare cu șase titluri WTA în palmares și care a ocupat locul 11 în clasament, a revenit pe twitter cu un mesaj în care cere dreptate pentru Simona Halep.

"Haideți oameni, să ne unim forțele. S-a ajuns prea departe și durează de prea mult timp. Lumea tenisului vrea doar ceea ce este corect. Vrem Dreptate pentru Simona✊", a scris Alize Cornet pe twitter.

Ea a dat tag Federației Internaționale de Tenis (ITF) și Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (ITIA).

Simona Halep i-a mulțumit lui Alize Cornet pentru sprijin.

Jucătoarea franceză comentase și la o postare a jucătorului australian John Millman. "Ceea ce i se întâmplă Simonei este complet scandalos, iar această situație nebună trebuie să se termine cât mai repede. Nici eu nu prea înțeleg tăcerea din jurul acestui caz. Dreptate pentru Simona✊!", a scris Alize Cornet.

Come on people, let's join forces.

This is going way too far, and for far too long @itia_tennis @ITFTennis

The tennis world just wants what's fair.

We want #JusticeForSimona ✊️