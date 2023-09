"E scandalos ce se întâmplă cu Simona!" Cine e prima jucătoare de top care intervine în forță în cazul Halep

"Simona se află în purgatoriul tenisului din cauza întârzierilor constante ale procedurilor de la ITIA", a scris jucătorul australian John Millman, care a cerut ca tenismenele să sară în apărarea lui Halep.

La apelul lui John Millman a răspuns rapid jucătoarea franceză Alize Cornet.

Într-o postare pe twitter, sportiva din Franța a menționat:

"Nu aș fi de acord mai mult! Ceea ce i se întâmplă Simonei este complet scandalos, iar această situație nebună trebuie să se termine cât mai repede. Nici eu nu prea înțeleg tăcerea din jurul acestui caz.

Dreptate pentru Simona✊!", a scris Alize Cornet.

