Americanii anunță retragerea Simonei Halep, deși ea susține că se pregătește de audierea la TAS

Chiar dacă Simona Halep speră să își facă dreptate la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) și să revină mai rapid pe terenul de tenis, jurnaliștii americani de la Sports Illustrated cred că sportiva din România se va retrage din tenis în 2024, alături de alte nume importante.

„După Olimpiada de la Paris și după US Open 2024, ei se vor retrage din tenis: Rafael Nadal, Venus Williams, Andy Murray, Simona Halep, Petra Kvitova, Stan Wawrinka și Karolina Pliskova”, scrie publicația Sports Illustrated.

Recent, Simona Halep a oferit un interviu amplu pentru publicația Paris Match, în cadrul căruia și-a susținut o dată în plus nevinovăția în scandalul de dopaj în care este implicată deja de aproape un an și patru luni.

„Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut crize de anxietate. Sunt o jucătoare foarte emotivă. Înainte de meciuri, stresul îmi provoca dureri abdominale foarte severe. De când am primit această suspendare, parcă trăiesc în fiecare zi cu această durere și anxietate. Deși astăzi lucrurile stau puțin mai bine. Știu că nu am făcut nimic rău.

Suntem încă în legătură (n.r. cu psihologul), iar el mă ajută să rămân calmă și să-mi gestionez anxietățile. În general, a vorbi cu cineva este întotdeauna un lucru bun.

Îți permite să te avânți, să te ușurezi puțin, să înveți să accepți, chiar dacă, în cazul meu, este greu, pentru că sunt victima unei nedreptăți. Pe de altă parte, știu că nu am greșit cu nimic și că nu am ce să-mi reproșez. Văzând lucrurile în acest fel mă ajută să combat insomnia”, a spus atunci Simona Halep, printre altele.

