Simona Halep s-a întors pe terenul de tenis! Va juca în România

Simona Halep a început antrenamentele și va juca din nou tenis.

De data aceasta, va fi doar un meci demonstrativ. Simona Halep va evolua alături de Andrei Pavel împotriva lui Andre Agassi și a lui Steffi Graf la Sports Festival de la Cluj-Napoca.

Meciul demonstrativ va avea loc pe 15 iunie.

Agassi şi Graf vor juca în premieră în faţa publicului din România. ”Ne dorim să celebrăm ediţia a cincea a Sports Festival alături de publicul nostru, iubitorii de sport din România. Evenimentul pregătit anul acesta este cel mai mare din portofoliul nostru de până acum. Avem în teren doi jucători care au câştigat 30 de titluri de Grand Slam împreună şi amândoi au stabilit recorduri greu de egalat: Andre Agassi şi Steffi Graf. Această ediţie va fi de neuitat. Am ridicat ştacheta foarte mult, dar publicul din România merită să aibă oportunitatea de a vedea legendele sportului care ne-au făcut să visăm”, a declarat Patrick Ciorcilă, business development şi co-fondator Sports Festival.

