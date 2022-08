Simona Halep și rusoaica Anna Kalinskaia se vor întâlni în acestă seară în turul al doilea al Citi Open, fază echivalentă cu cea a optimilor de finală.

Partida e a treia de pe terenul central. Cum primul joc începe la ora 19.00, meciul Simonei Halep cu Anna Kalinskaia se va juca nu mai devreme de ora 22.00, dar mai degrabă în jurul orei 23.00. Meciul va fi transmis pe DigiSport 2.

Rusoaica Anna Kalinskaia (71 WTA) s-a calificat în turul al doilea al turneului de 250 de puncte de la Washington după ce a depășit-o categoric pe americanca Madison Brengle, scor 6-3, 6-0, după o oră și 7 minute de joc.

Simomna Halep a trecut în primul tur de Cristina Bucsa, din Spania.

Recent, Simona Halep a renunțat și la preparatorul fizic Teo Cercel, anunțând că se bazează pe o echipă sută la sută Mouratoglou.

Într-a cincea partidă de pe Grandstand, Monica Niculescu și Lucie Hradecka le înfruntă pe Makanna Jones și Sloane Steohens, din SUA.

