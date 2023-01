Așteaptă vești bune? Simona Halep se antrenează ca și cum ar fi gata să revină pe teren VIDEO

Simona Halep nu s-a dus doar în vacanță în Oman, ba chiar se antrenează din greu.

Simona Halep a postat două videoclipuri, unul în care se pregătește pe plajă și un altul în care joacă tenis.

Probabil că jucătoarea noastră speră că va avea o decizie favorabilă în cazul de dopaj care urmează a fi judecat de o comisie independentă a Sports Resolution.

Simona este în această perioadă într-un resort de lux din Muscat (Oman), în vreme ce avocații ei pregătesc apărarea jucătoarei depistată pozitiv la Roxadustat.

Simona Halep este pe locul 12 WTA, ieșind la începutul săptămânii din Top 10. Va rămâne pe această poziție și luni, când se va afișa noul clasament.

I choose to believe that the IG Stories like this one today, is to show us how confident Simona is that she will win her case to overturn her suspension. Otherwise, she is just teasing us. 😅 pic.twitter.com/48Xo6OEOhb