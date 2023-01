Simona Halep a rupt tăcerea! Anunțul sportivei despre viitorul ei în 2023

Simona Halep a avut un final de an 2022 foarte greu, marcat de divorțul din luna septembrie și de scandalul de dopaj din luna octombrie.

Fostul număr 1 mondial și-a rărit aparițiile publice și a comunicat doar prin câteva mesaje, pregătindu-și apărarea în procesul care va stabili pedeapsa pentru consumul de substanțe interzise.

După Anul Nou a postat un mesaj pe instagram în care spera într-un an 2023 mult mai bun.

"2022 your clouds were heavy, 2023 show me the sun please (2022 norii tăi au fost grei, 2023 arată-mi soarele te rog)", a fost mesajul Simonei, la care a primit mii de încurajări, ceea ce a determinat-o să răspundă și ea:

"Am citit toate mesajele voastre și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru gândurile frumoase!!! Sunt în drum spre soarele de deasupra norilor. NU MĂ LAS EU AȘA UȘOR! Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc un an plin de zile senine!"

Așadar, Simona Halep nu are de gând să se lase pradă deznădejdii și va lupta pentru a-și dovedi nevinovăția. Ea va apărea în fața unui tribunal de la Londra, care va stabili cât timp va sta departe de teren. Deja au trecut trei luni de la pronunțarea suspendării provizorii, luni care vor fi incluse în pedeapsa finală.

Halep a încheiat anul pe locul 10 WTA, dar a început să cadă în clasament, iar după Australian Open 2023 va urma o prăbușire destul de importantă în top.

