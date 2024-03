Anunțul despre Simona Halep, în ciuda Carolinei Wozniacki: ”Asta depinde și de planurile ei”

Simona Halep a participat la Miami la primul turneu după un an şi jumătate, însă a fost eliminată în primul tur de Paula Badosa. Halep a primit un wild card la turneul american, după ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la nouă luni. Ea nu mai jucase din august 2022, când a fost eliminată în primul tur la US Open.

După turneul de la Miami, Simona Halep a decis să rămână în Statele Unite, în condițiile în care va lua parte la confruntarea Ucraina - România, din Billie Jean King Cup, programată în perioada 12-13 aprilie în Florida.

Până atunci mai are loc un turneu important WTA, pe zgură, la Charleston, iar americanii au anunțat că sunt dispuși să-i ofere româncei un wild-card pentru competiția care se va desfășura în perioada 1-7 aprilie.

”Simona Halep nu ne-a cerut, deocamdată, un wildcard. Mai e timp să facă acest lucru. Noi, însă, luăm în considerare să-i acordam o invitație, dar, desigur, asta depinde și de planurile ei. Încă nu am stabilit ce jucătoare vor primi aceste wildcard-uri”, au precizat organizatorii turneului Credit One Charleston Open, conform Iamsport.ro.

Anunțul americanilor vine în contextul în care fosta adversară a Simonei Halep din finala Australian Open, daneza Caroline Wozniacki, a declarat că cei care au fost prinși dopați nu ar trebui să primească invitații la turnee, iar Simona Halep i-a răspuns.

”Înțeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă la start, dar este convingerea mea personală prin care cred că oamenii nu ar trebui să primească wild card-uri după perioada de suspendare pentru dopaj.

Dacă vrei să te întorci, și a fost o greșeală, înțeleg, dar ar trebui să muncești pentru a urca. Este evident că situația Simonei s-a prelungit de mult timp. I s-a redus suspendarea. Nu a fost o iertare, ci o reducere a pedepsei”, a subliniat Wozniacki.

„Da, dar de ce? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci e mai bine dacă citim decizia de la TAS că era un supliment contaminat, nu era doping. Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor. Mulțumesc turneului că mi-a dat wild card și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc”, a fost răspunsul Simonei Halep către rivala sa din circuit.

