Anunțul făcut de Simona Halep după înfrângerea din semifinalele Indian Wells

Simona Halep a pierdut la mare luptă meciul din semifinalele Indian Wells, scor 6-7, 4-6 în fața polonezei Iga Swiatek.

Deși învinsă, Halep spune că încă se simte capabilă să producă tenisul care i-a adus două titluri de Grand Slam în palmares.

"Mi-am luat cu siguranță foarte multă încredere din acest meci. Am fost super aproape și chiar dacă este prima săptămână când am simțit că revin la nivelul pe care vreau neapărat să-l ating din nou, a fost un meci bun pentru mine. Sunt recunoscătoare că pot juca din nou la acest nivel, e încurajator pentru viitor", a spus Simona la conferința de presă.

Mai apoi, întrebată dacă setul 1, pe care l-a pierdut la limită, a fost dintre cele mai bune disputate de ea anul acesta, Simona a răspuns fără ezitare: "Da, cu siguranță. Am avut multe șanse și e chiar dureros când pierzi un astfel de set. Dar chiar și dacă aș fi câștigat acel set eram departe de calificarea în finală. Mă bucur că din punct de vedere al nivelului de joc am fost aproape, e un mare plus și un pas înainte", a mai spus românca.

