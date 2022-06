Simona Halep are 10 victorii consecutive pe iarbă. Cu cine va juca în semifinale la Birmingham VIDEO

Simona Halep, locul 20 mondial şi favorită 2, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.

Halep a învins-o în sferturi pe sportiva din Marea Britanie Katie Boulter, locul 141 WTA, scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 14 minute.

A solid win for Simo ✅

🇷🇴 @Simona_Halep is through to the semifinals with a win over Boulter!#RothesayClassic pic.twitter.com/uCqbW6dv45