Cine ar fi, cu adevărat, în spatele atacului mișelesc declanșat asupra Simonei Halep, după revenirea pe teren

Simona Halep a fost învinsă de spaniola Paula Badosa (locul 80 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3, în primul tur la Miami Open şi după o oră şi 58 de minute de joc.

Aceasta a fost prima partidă jucată de Halep după 569 de zile şi după ce a fost depistată pozitiv şi suspendată.

Fosta adversară a Simonei Halep din finala Australian Open, daneza Caroline Wozniacki, a declarat că cei care au fost prinși dopați nu ar trebui să primească invitații la turnee, iar Simona Halep i-a răspuns, conflictul extinzându-se și în mediul online.

”Înțeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă la start, dar este convingerea mea personală prin care cred că oamenii nu ar trebui să primească wild card-uri după perioada de suspendare pentru dopaj.

Dacă vrei să te întorci, și a fost o greșeală, înțeleg, dar ar trebui să muncești pentru a urca. Este evident că situația Simonei s-a prelungit de mult timp. I s-a redus suspendarea. Nu a fost o iertare, ci o reducere a pedepsei”, a subliniat Wozniacki.

„Da, dar de ce? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci e mai bine dacă citim decizia de la TAS că era un supliment contaminat, nu era doping. Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor. Mulțumesc turneului că mi-a dat wild card și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc”, a fost răspunsul Simonei Halep către rivala sa din circuit.

Conflictul nu s-a oprit aici, iar unii dintre fanii lui Halep au luat cu asalt contul de Instagram al danezei, unde i-au lăsat mesaje răutăcioase, acuzând că în spatele ei ar fi de fapt Serena Williams.

„Wozniacki s-a plâns mereu. Este cățelușul Serenei, ce putem să îi cerem?”

„Cea mai bună prietenă a Serenei”

„Când oamenii vor realiza că dopingul intențional și testele pozitive nu sunt același lucru? Necesită nivelul minim de gândire”

„Wozniacki nu ar putea fi mai etonată. Halep clar nu a încercat să trișeze. A făcut o adevărată greșeală!”

Serena Williams a fost una dintre vedetele care au reacționat urât la adresa româncei, după ce a fost suspendată, ea cerând indirect să i se decerneze titlul de la Wimbledon, din 2019.

