Simona Halep pare un om cu o misiune precisă în acest îceput de an.

Jocul româncei e în creștere, iar victoria fulger în fața Dankăi Kovinic a confirmat încă o dată acest lucru.

Parcursul Simonei Halep în 2022 e unul impecabil. Ea a reușit

- 8 victorii din 8 meciuri

- 16 seturi câștigate, niciunul pierdut

- toate seturile câștigate cu 6-4 sau mai bine (nicio adversară nu i-a luat cinci jocuri într-un set)

- 10 seturi câștigate la scoruri categorice: 6-0, 6-1 sau 6-2.

În aceste condiții, Simona Halep pare mare favorită pe jumătatea ei de tablou de la Australian Open, așa cum au remarcat și jurnaliști de tenis cu experiență

You gotta like Halep’s chances in this half tbh. By far the favorite imo the way she is playing