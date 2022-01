Simona Halep a făcut show la Australian Open și s-a calificat în turul al treilea, după ce a învins-o fără emoții pe Beatriz Haddad Maia din Brazilia.

A fost cea de-a 105-a victorie a Simonei pe tabloul principal al unui Grand Slam. Românca s-a impus cu 6-2, 6-0 și va juca în turul următor cu Danka Kovinic, din Muntenegru, cea care a învins-o în trei seturi pe Emma Răducanu.

La finalul primului set, Simona Halep a fost extrem de expresivă, eliberând un strigăt de descătușare. Reacția Simonei a fost "captată" și transmisă pe rețele sociale ale Australian Open și WTA.

Fired up 🔥

🇷🇴 @Simona_Halep takes the first set from Haddad Maia 6-2 in 36 minutes.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/OsRRBulWnS