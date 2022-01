Simona Halep s-a calificat în optimi la Australian Open după victoria în fata tenismenei din Muntenegru, Danka Kovinic, 6-2, 6-1.

Simona Halep, care are un început de sezon fabulos, a fost în controlul partidei și a reușit și câteva puncte senzaționale.

La unul dintre acestea, Danka Kovinic a privit neputincioasă punctul câștigat de Simona, iar singura ei reacție a fost să aplaude.

Halep with the on the run winner 🔥@Simona_Halep | #AO2022pic.twitter.com/xUvpgh8l1f