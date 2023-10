Simona Halep și avocații ei se afundă în minciuni și în declarații evazive: "Nu vă pot spune!"

Avocatul Simonei Halep a anunțat că a dat în judecată firma care a produs suplimentul indicat de jucătoarea noastră drept sursa contaminării cu roxadustat. Niciun procest nu a fost însă deschis în Canada.

Pe surse au apărut și despăgubirile pe care le-ar cere Simona Halep de la firma canadiană Quantum Nutrition: 10 milioane de dolari.

Mai mult, Bogdan Stoica, avocatul Simonei, spunea că această acțiune în justiție va duce la sfârșitul firmei respective.

Gazeta Sporturilor a declanșat o anchetă pentru a vedea dacă s-a deschis vreo acțiune în justiție împotriva companiei respective, așa cum Stoica susținea cu înverșunare. "În cazul Quantum Nutrition, ar putea fi vorba despre Curtea de Justiție din regiunea canadiană Ontario de care aparține Toronto și toate suburbiile sale. Pe portalul oficial al tribunalului nu apare însă până în acest moment niciun proces în care să fie implicată firma fraților Koveos și Simona Halep sau avocații ei, Howard L. Jacobs și Bogdan Stoica".

Contactat de jurnaliști și întrebat la ce tribunal s-a deschis procesul, avocatul Bogdan Stoica a fost evaziv: "Nu vă pot spune!"

Ads

"E greu de crezut că a fost intentată acțiunea. Pe portal apar foarte repede înregistrările proceselor. Spre exemplu, am verificat acum și am găsit înregistrarea unui proces cu acte depuse vineri, 29 septembrie. Marți, 3 octombrie, totul era pe site în condițiile în care luni a fost sărbătoare legală în Canada", a explicat un jurnalist specializat pe justiție de la Globe and Mail, unul dintre cele mai citite ziare canadiene.

Ads