Caroline Wozniacki: "Nu mai pot face nimic acum”. Daneza a criticat revenirea Simonei Halep la Miami

Tenismena daneză Caroline Wozniacki (129 WTA) a fost eliminată joi în turul secund al turneului de la Miami, după o partidă în care a fost extrem de aproape de victorie.

Astfel, Wozniacki a fost învinsă de ucraineanca Anhelina Kalinina (36 WTA, cap de serie 32), scor 5-7, 7-5, 6-4, după ce a condus cu 1-0 la seturi și 5-2 în setul secund, ratând și o minge de meci.

"Nu mai pot face nimic acum. Evident, sunt foarte tristă, mi-ar fi plăcut să îmi asigur calificarea la Roland Garros. Dar așa se întâmplă în tenis, e vorba de marje mici între victorie și înfrângere. Uneori, ești tu cea care câștigă, alteori trebuie să te recunoști învinsă.

Am trecut prin toate aici (n.r. în SUA, unde a făcut sferturi la Indian Wells, dar a fost nevoită să se retragă în disputa cu Swiatek), dar așa e când îmbătrânești și ai multe meciuri la rând. Picioarele mele sunt obosite, îmi voi lua câteva zile de pauză pentru a mă odihni", a spus Wozniacki într-un interviu pentru televiziunea daneză SportTV2.

Anterior acestui meci, fosta adversară a Simonei Halep din finala Australian Open a declarat că cei care au fost prinși dopați nu ar trebui să primească invitații la turnee, iar românca i-a răspuns.

”Înțeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă la start, dar este convingerea mea personală prin care cred că oamenii nu ar trebui să primească wild card-uri după perioada de suspendare pentru dopaj.

Dacă vrei să te întorci, și a fost o greșeală, înțeleg, dar ar trebui să muncești pentru a urca. Este evident că situația Simonei s-a prelungit de mult timp. I s-a redus suspendarea. Nu a fost o iertare, ci o reducere a pedepsei”, a subliniat Wozniacki.

„Da, dar de ce? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci e mai bine dacă citim decizia de la TAS că era un supliment contaminat, nu era doping. Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor. Mulțumesc turneului că mi-a dat wild card și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc”, a fost răspunsul Simonei Halep către rivala sa din circuit.

