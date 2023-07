"Una dintre cele mai bune din istorie". Simona Halep, lăudată la scenă deschisă la Wimbledon

Simona Halep lipsește de aproape un an de pe teren, dar se bucură în continuare de apreciere în lumea tenisului.

Alize Cornet, numărul 74 în clasamentul mondial, este la Wimbledon și a vorbit pentru site-ul WTA despre cele mai importante victorii ale sale, reușite de-a lungul carierei, în fața jucătoarelor de Top 10.

Printre acestea se regăsesc și rezultatele obținute în fața Simonei Halep.

Primul succes al franțuzoaicei în fața Simonei a fost reușit în 2014, la Dubai, atunci când Cornet a profitat de abandonul Simonei, care s-a retras din competiție la scorul 6-1, 1-1, acuzând probleme la picior.

Cel de-al doilea succes al lui Cornet în fața Simonei a fost reușit în 2015, în primul tur la Madrid, atunci când franțuzoaica s-a impus 7-6 (6), 6-3.

"Am jucat foarte bine atunci, nu a fost o victorie din întâmplare. Am avut tactica potrivită, intențiile potrivite în momentele potrivite. Simona este una dintre cele mai bune jucătoare pe zgură din toate timpurile, a trebuit să sap adânc și să fiu curajoasă. Îmi aduc aminte de primul set care a fost extrem de strâns, a trebuit să lovesc de câteva ori în lung de linie. A fost o victorie cool, am fost foarte mândră de mine", a rememorat Cornet, pentru site-ul WTA, conform eurosport.ro.

