Simona Halep, mesaj plin de speranță de la malul mării. Chris Evert: "Mi-e dor de ea"

Simona Halep este încă în așteptarea unei decizii din partea Sport Resolutions, instituție care va dezbate cazul ei de dopaj.

Simona Halep nu a abandonat gândul revenirii pe terenul de tenis. Trecută între timp și prin divorț, jucătoarea română de tenis a lăsat totuși un mesaj optimist pe rețelele sociale: "Vei vedea că viața merită trăită, e suficient să zâmbești".

Chris Evert, legendara jucătoare de tenis, a comentat și ea pe twitter la o postare legată de Simona Halep: "Mi-e dor de ea!" Chris Evert, fost lider WTA, a mai postat în trecut un mesaj de susţinere pentru Halep: “Gândindu-mă la Simona Halep. Sper că este bine... Sper că se va rezolva curând...”

Dacă va avea un răspuns pozitiv de la Sport Resolutions, Simona Halep s-ar putea întoarce sub comanda lui Patrick Mouratoglou, care a încetat colaborarea cu Holger Rune.

Simona Halep shared this nice picture and quote today on her IG. pic.twitter.com/OSmL3wlZIO