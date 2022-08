Reacția uluitoare a americanilor după eliminarea șocantă a Simonei Halep de la US Open

Lumea tenisului a rămas șocată de eliminarea Simonei Halep încă din primul tur de la US Open.

Comentatorii americani au avut numai cuvinte de laudă despre Daria Snigur, adversara tenismenei din România.

Ucraineanca a învins-o pe Halep în trei seturi, 6-2,0-6,6-4 și a realizat cea mai mare victorie a carierei.

Până la succesul cu Simona, Snigur nu mai câștigase niciun meci în circuitul WTA.

Ucraineanca a izbucnit în plâns de fericire la finalul meciului.

First appearance in a Grand Slam main draw sealed with an upset 🤩

Qualifier Daria Snigur takes out No.7 seed Halep.#USOpenpic.twitter.com/4eaHSzpXlA