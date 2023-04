Simona Halep a dezvăluit coșmarul pe care îl trăiește. Ce îi fac cei de la Federația Internațională de Tenis, fără nicio explicație

Simona Halep așteaptă de șapte luni să fie judecată în cazul de dopaj, după ce a fost depistată pozitiv la US 2022, dar tribunalul internațional care trebuie să analizeze cazul ei nu pare că se grăbește.

Ea a povestit coșmarul pe care îl trăiește și nu înțelege de ce este supusă unui asemenea tratament. „Am trimis dovezile la Federația Internațională de Tenis (ITF) și ei le-au refuzat. Le-am trimis în decembrie. ITF le-a refuzat și încă ne luptăm cu asta. Întrucât ITF le-a refuzat, singura șansă de a fi soluționat acest caz este să merg la tribunal pentru a avea o audiere și să prezint toate dovezile că testul meu pozitiv a fost contaminat. Am trimis toate rezultatele în decembrie la ITF pentru a arăta că a existat o contaminare în proba mea, dar ei au negat-o. Îi căutam în fiecare zi.

Aveam o mare speranță că pot merge la tribunal pentru a avea o audiere și a ști dacă pot juca Indian Wells sau nu. Audierea din 28 februarie nu a avut loc deoarece ITF a solicitat mai mult timp pentru a face teste suplimentare. Chiar dacă o așteptam, audierea a fost amânată pentru 24 martie. ITF a cerut ca audierea din 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord cu asta pentru că, după cum spune regula, un jucător care este suspendat provizoriu are dreptul să obțină o audiere rapidă. Totul durează atât de mult. Am cerut ITF să-mi ridice sancțiunea pentru a putea juca, dar au refuzat-o.

Următorul pas este o audiere la sfârșitul lunii mai, 28, dar este foarte fragilă pentru că ITF a spus că ar putea să o anuleze și pe aceasta. Dacă vor face asta, vor trece aproape opt luni de când am fost suspendată provizoriu pentru prima dată și cred că nu este corect să petrec opt luni fără a fi măcar judecată de Tribunal.

Din punct de vedere emoțional, întreaga perioadă nu a fost ușoară și am simțit doar nevoia să vorbesc cu voce tare fanilor mei, susținătorilor mei și, de fapt, întregului public. Sunt sigur că vor să știe cu adevărat ce se întâmplă și de ce durează atât de mult. Am vrut să tac până când cazul a fost rezolvat, dar este prea greu, așa că am simțit că ar fi foarte bine pentru mine să vorbesc despre asta cu voce tare”, a declarat Simona Halep pentru Tennis Majors, conform prosport.ro.