Simona Halep, ”cu trei zile înainte de veștile proaste”! Cum a fost surprinsă tenismena FOTO

O imagine care circulă pe rețelele sociale o arată pe Simona Halep cu puțin timp înainte de a afla decizia Agenției pentru Integritatea Tenisului de a o suspenda provizoriu din circuitul WTA.

Simona Halep a picat testul antidoping cu roxadustat la US Open 2022, în luna august, dar abia la 21 octombrie a fost făcută public situația sportivei din România.

„Cu trei zile înainte de veștile proaste! Îmi lipsește mult s-o văd pe teren”, a spus o cunoștință a fostei lidere mondiale, distribuind pe Twitter o imagine făcută undeva la o terasă, fotografie în care Simona apare extrem de zâmbitoare.

❤️ three days before the bad news….miss her on the court….😢 pic.twitter.com/HAE6LeUk95