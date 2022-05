Gestul sfidător al lui Danielle Collins, sub privirile Simonei Halep VIDEO

Simona Halep a pierdut în turul doi la Roma și își îndreaptă de acum toată atenția spre Roland Garros.

Simona a fost învinsă de americanca Danielle Collins, locul 9 WTA şi cap de serie numărul 7, în turul al doilea al turneului de la Roma.

Collins a avut şi gesturi nesportive. La 5-5, după o minge câştigată sub un unghi imposibil, ea a suflat în rama rachetei ca un pistolar care suflă fumul din ţeava armei lui după un foc.

Atitudinea aceasta s-a întors împotriva ei, pentru că şi-a pierdut serviciul după ce a trimis în aut o serie de mingi din poziţii favorabile. Collins a repetat gestul la 4-1, în setul secund, după ce a anulat o minge de break a Simonei.

Până la urmă, Collins a învins și va juca în următorul tur cu Amanda Anisimova.

I think Danielle Collins is impressed with her scorching backhand winner. pic.twitter.com/hRk6RyXYiW