Omul dat afară de Simona Halep a fost desemnat cel mai bun antrenor din 2023

Probabil că una dintre cele mai mari greșeli din cariera Simonei Halep a fost despărțirea de australianul Darren Cahill.

Nu numai că a intrat pe mâna lui Patrick Mouratoglou, care și-a asumat recent responsabilitatea pentru cazul de dopaj al Simonei, dar Halep a pierdut unul dintre cei mai respectați și valoroși antrenori din circuit.

Darren Cahill și Simone Vagnozzi au câștigat la categoria Antrenorul anului la ATP Awards 2023 pentru munca lor cu italianul Jannik Sinner.

În 2023, Sinner, în vârstă de 22 de ani, a cucerit primul său titlu ATP Masters 1000 la Toronto, a ajuns în finală la Nitto ATP Finals și a devenit primul italian care încheie un sezon în Top 5 al clasamentului ATP.

Numărul 4 mondial, care a terminat anul cu un record de 64-15, a ajuns, de asemenea, în prima sa semifinală majoră la Wimbledon sub îndrumarea lui Cahill și Vagnozzi.

Congratulations to Simone Vagnozzi & Darren Cahill on receiving the honor of 2023 Coach of the Year in the #ATPAwards 👏

