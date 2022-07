Simona Halep, apel disperat către autorități. Ce a deranjat-o pe tenismenă

Simona Halep are cuvinte numai de laudă despre David Popovici.

Perfomanțele excepționale ale înotătorului român au făcut-o pe Simona Halep să transmită un mesaj oamenilor politici care conduc România.

David Popovici a devenit campion mondial la natație la 200 metri și 50 de metri.

La întoarcerea în România de la Wimbledon, Simona Halep a spus tot ce are pe suflet despre sportul românesc.

"Este un sportiv excepțional deja și cu siguranță va fi și mai mare (n.r. David Popovici). Îl felicit din tot sufletul, știu câtă muncă este și mă bucur tare mult că are încredere în el, se vede că e atitudinea lui și sunt sigur că o să facă lucruri mărețe. Sunt mulți sportivi buni, toți am excelat în domeniul nostru. Sportul în România este destul de OK, poate în gimnastică nu mai e cum a fost, dar eu sper să avem cât mai mulți campioni în curând.

Țara ar trebui să facă mai mult pentru sport, în general și pentru tenis. Din câte știu, Federația nu primește în continuare sprijin financiar, absolut nimic și este greu să susții juniorii. Mulți sportivi sunt foarte talentați și se pierd pe parcurs.

E greu pentru orice părinte să investească tot pentru copil fără niciun fel de garanție, pentru că în tenis totul e scump și nu știi dacă se va întâmpla să reușească copilul. Îi dorescă să rămână calm, să ia toată dragostea oamenilor, să nu asculte absolut nimic altceva și să ia doar ceea ce simte el", a spus Simona Halep.

Ads