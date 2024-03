Simona Halep s-a întors pe terenul de tenis și a acceptat un wildcard de la Miami, acolo unde a jucat în primul tur cu Paula Badosa, dar a fost învinsă cu scorul de 6-1, 4-6, 3-6, după un meci de mare luptă.

La finalul primului său joc Simona Halep a oferit un interviu emoționant pentru cei de la WTA, în care a povestit cum a simțit momentul revenirii.

Halep a radiat de fericire la primul său meci după 19 luni de absență și a jucat cu zâmbetul pe buze și în cele mai dificile momente din meci. "Cineva mi-a spus: 'Dacă aș primi 1 dolar pentru fiecare zâmbet al tău, aș fi bogat la sfârșitul zilei'", a declarat Halep pentru WTA Insider.

"Am zâmbit mult pentru că primesc atât de multă dragoste din partea oamenilor", a adăugat campioana noastră.

"Când am intrat prima dată pe teren le-am spus băieților că am simțit că nu aș fi plecat niciodată. Am avut un sentiment bun la revenire. Iubesc tenisul, așa că, probabil, acest lucru face totul mai ușor", a explicat dubla campioană de Grand Slam.

