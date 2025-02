Declarația misterioasă a Simonei Halep privind retragerea: ”Corpul meu nu mai duce, nu vreau să plâng...”

Simona Halep, locul 870 WTA şi beneficiara unui wild card, a fost eliminată, marţi, în primul tur la Transylvania Open, turneul de la Cluj-Napoca dotat cu premii de 275.094 de dolari.

Halep a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti, locul 72 mondial, în 59 de minute de joc.

Simona a pierdut primul set, scor 1-6, după 28 de minute, iar pe al doilea cu acelaşi scor după 31 de minute.

Pentru prezenţa în primul tur, Halep va primi 2.975 de dolari şi un punct WTA.

La final, Simona Halep a vorbit despre momentul retragerii, dar a oferit o declarație misterioasă privind momentul în care va renunța la tenis.

„Sunt o persoană împlinită. Nici nu visam să obțin asta. Familia mea a fost din prima clipă aproape de mine. Fără ei n-aș fi putut să fi ce sunt astăzi. Îi iubesc și le mulțumesc că mă susțin în orice decizie aș lua.

Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce. E ultima dată când am jucat aici...nu vreau să plâng”, a spus Simona Halep în fața fanilor.

