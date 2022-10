Simona Halep a oferit primele declarații după ce a devenit femeie singură cu acte în regulă.

Sportiva a vorbit pentru platforma TopCourt, acolo unde dă lecții de tenis.

La o lună după ce a divorțat de Toni Iuruc, Halep vine cu recomandări pentru fanii săi.

"Sfatul meu pentru toată lumea este: Nu vă judecați singuri! Dacă vă judecați, nu veți putea da randament maxim. Îmi spuneam mie însămi că nu sunt destul de bună, că pot pierde ușor cu aceste fete dacă joc așa.

Credeam că joc prost și că nu contează dacă muncesc mult, pentru că tot nu voi obține ceea ce mi-am propus, adică titluri importante. Eram negativistă pe teren și îmi spuneam că sunt o proastă, atunci când făceam greșeli ușoare. Astfel de lucruri mă apăsau în acele momente, așa că mi-am schimbat atitudinea și am devenit mult mai relaxată și mai tolerantă cu mine însămi", a spus Simona Halep pentru platforma TopCourt.

Be your own advantage.

Power through your next match with positive self talk. Enroll in @Simona_Halep's class and learn the key to controlling the court. 🔑 pic.twitter.com/NOHtk7CxIM