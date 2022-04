Simona Halep, despre cel mai deprimant moment din viața ei: ”Mă trezeam plângând în timpul nopţii”

Simona Halep a declarat că a fost afectată trei luni după finala pierdută la Roland Garros, în faţa letonei Jelena Ostapenko.

”Înainte de a câştiga primul Grand Slam, am pierdut o altă finală la Roland Garros. Conduceam meciul, a fost cel mai deprimant moment din viaţa mea. Trei luni am fost afectată, nu mă puteam bucura de nimic, uneori mă trezeam plângând în timpul nopţii. Aveam 6-3, 3-0 şi am pierdut meciul.

Dar am ştiut că trebuie să continui să muncesc, nu am renunţat la antrenamente, a doua zi eram pe teren şi mă antrenam din greu. Apoi, în ianuarie am pierdut o altă finală (n.r. la Australian Open), dar am fost foarte aproape, am jucat foarte bine şi n-a fost vorba despre jocul meu. Adversara a fost un pic mai bună, mai puternică.

Am continuat să cred că ziua mea va veni şi am continuat să muncesc. După, următorul Grand Slam pe care l-am jucat l-am câştigat”, a spus Simona Halep, în cadrul unui interviu de pe platforma Top Court, citat de digisport.ro.

Simona Halep a fost învinsă, în 2017, de Jelena Ostapenko, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3, în finala French Open. Ea s-a impus la Roland Garros, în 2018, după 3-6, 6-4, 6-1, cu americana Sloane Stephens, în finală.

Tot în 2018, românca a pierdut, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 4-6, finala Australian Open, în faţa danezei Caroline Wozniacki.

În palmaresul Simonei Halep mai figurează un trofeu de Grand Slam, la Wimbledon, în 2019, după ce a învins-o, în ultimul act, cu 6-2, 6-2, pe Serena Williams.

