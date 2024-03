Dialog halucinant. Jucătoarea din Top 10 WTA care n-a auzit de Simona Halep: ”I-am văzut poza, dar n-o cunosc pe fată”

Simona Halep a participat la Miami la primul turneu după un an şi jumătate, însă a fost eliminată în primul tur de Paula Badosa. Halep a primit un wild card la turneul american, după ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la nouă luni. Ea nu mai jucase din august 2022, când a fost eliminată în primul tur la US Open.

Deși Simona Halep e un nume consacrat în lumea tenisului, se pare că nu toate tenismenele de top o cunosc pe sportiva noastră.

Pe rețelele sociale a apărut un interviu halucinant luat la Miami chinezoaicei Qinwen Zheng, numărul 7 mondial, finalistă la Australian Open 2024.

Iată dialogul incredibil dintre jurnalistă și Qinwen Zheng, nimeni alta decât cea care a eliminat-o pe Simona Halep la Roland-Garros 2022:

Jurnalistă: Știi cine s-a întors în tenis pentru prima dată după 18 luni?

Qinwen: Am văzut poza, dar nu o cunosc pe fată

Jurnalistă: Simona Halep, o cunoști?

Qinwen: Spune-mi despre ea

Jurnalistă: Ai învins-o la Roland Garros 2022

Qinwen: Uau, foarte bine

“Do you know who came back to tennis for the first since in 18 months?”

Qinwen: I saw the picture but i don’t know the girl

“Simona Halep, do you know her?”

Qinwen: Tell me

“You beat her at 2022 Roland Garros”

Qinwen: Wow, so good pic.twitter.com/ct3wFd4uQa