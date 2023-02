Reacție tranșantă în cazul Simonei Halep din partea prințului Sturdza, unul dintre primii sponsori ai jucătoarei: "Sunt sigur că cineva i-a vrut răul și i-a pus drogurile" VIDEO

Simona Halep așteaptă cu nerăbdare ca Sport Resolutions să analizeze cazul ei, ceea ce s-ar putea întâmpla chiar la sfârșitul acestei luni.

Între timp, prințul Dimitrie Sturdza, unul dintre primii sponsori ai Simonei Halep, a avut o reacție tranșantă în cadrul podcastului lui Cătălin Oprișan.

Fost jucător de tenis, Dimitrie Sturdza nu are nicio îndoială: „E o fată absolut extrordinară și pot să vă spun că nu cred în niciun moment că a luat drogurile alea. Sunt sigur că cineva i-a vrut răul și i-a pus drogurile!”.

Dimitrie Sturdza (84 de ani), cunoscut și ca Tim Sturdza, este un om de afaceri, filantrop și fost jucător de tenis român, descendent dintr-o dinastie nobilă, cu titlul de prinț. Deține brandul elvețian de cosmetice „Déesse” și a ajutat-o pe Simona Halep la începuturile carierei.

„Eu și Viginia Ruzici (n.r. – fostul manager al Simonei) suntem foarte buni prieteni! Ea câștigase Roland Garros, o fată foarte drăguță, foarte frumoasă, foarte serioasă.

Și îmi telefonează într-o zi, îmi spune: Tim, ascultă, pot veni să te văd? Vin cu o domnișoară care joacă foarte bine tenis și are nevoie de sponsorizare. Foarte bine, dacă spui tu că e bună! Dar să nu mi-o aduci pe una care doar vrea să se plimbe!. Vine cu Simona în birou la mine, la Zurich. Simona mi-a făcut o impresie foarte bună, foarte bine crescută. Foarte drăguță.

Și am întrebat-o: Dumneavoastră ce vreți?. A răspuns: Vreau să devin numărul 1!. I-am spus: Da, ok!. Cred că i-am dat 20.000 de euro pe an și fratele meu, Eric, la Geneva, aceeași treabă. A jucat cu sigla noastră pe piept. De atunci am mai văzut-o de două-trei ori, ne scriem la sărbători”, a mai spus Dimitrie Sturdza, fost campion al Elveției, la tenis.

Descendent dintr-o familie veche de peste 600 de ani, rebotezat de către Elena, Regina Mamă a Regelui Mihai I, a fost campionul Elveției, la tenis, în peste 30 de rânduri. Prieten cu Ilie Năstase și Ion Țiriac, a ajutat-o pe Simona Halep la începutul carierei sale. A reparat 34 de cămine de bătrâni din România, țară de care aparține și de care e îndrăgostit iremediabil: ”N-am putut juca împotriva țării în care m-am născut în Cupa Davis!”

