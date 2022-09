Simona Halep divorțată, Patrick Mouratoglou în culmea fericirii. În ce ipostază a fost surprins antrenorul alături de soție FOTO

În timp ce Simona Halep (30 de ani, locul 9 WTA) și-a oficializat zilele trecute divorțul de Toni Iuruc, antrenorul româncei, Patrick Mouratoglou, se bucură în continuare de viața de familie, alături de soția Ada Obilu.

Ada Obilu este o femeie de culoare cu care Patrick Mouratoglou s-a căsătorit în 2016 și cu care are două fete, aceasta fiind cea de-a treia soție a tehnicianului care și-a făcut un renume de cuceritor.

Revenit în Franța după eliminarea Simonei Halep de la US Open, antrenorul Mouratoglou așteaptă un semnd in partea româncei, afectată de divorț, în ceea ce privește programul turneelor din acest final de an.

Până atunci, Mouratoglou are grijă de Academia proprie, dar și de soția Ada. Cei doi au fost fotografiați undeva pe Coasta de Azur, la o plimbare cu bicicletele, împreună cu un alt cuplu.

Ads