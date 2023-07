Simona Halep, mai motivată ca niciodată! "Nu îmi spuneți că pot fi oprită! Eu am puterea!"

Simona Halep e pregătită să revină la cel mai înalt nivel în tenis.

Chiar dacă nu a primit încă niciun semn de la Sport Resolutions, tribunalul care judecă speța ei, Simona Halep speră că veștile bune vor sosi cât de curând.

Tocmai de aceea, jucătoarea noastră s-a înscris la US Open, cu gândul că verdictul îi va permite să joace.

Aflându-se în fața unui moment dificil, urmâmd să piardă toată punctele din clasamentul WTA, Simona Halep se pregătește intens pentru momentul revenirii pe teren.

Ea a postat un videoclip pe Instagram din care reiese cât de determinată e în pregătire, iar pe fundal este un discurs motivațional care spune totul despre starea ei de spirit.

"Tot ce am nevoie e în mine. Nu îmi spuneți că pot fi oprită! Nimic nu mă poate opri. Doar dacă eu decid să renunț.

Eu am puterea! Eu am puterea să devin persoana care vreau să devin. Am perseverența de a trece peste cele mai dificile momente din viața mea", sunt câteva dintre mesajele transmise de acest videoclip.

