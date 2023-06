Simona Halep n-a mai rezistat și s-a urcat în primul avion: cu cine a fost surprinsă în aeroport FOTO

Simona Halep trăiește în continuare drama de a au se putea apăra în faza acuzațiilor de dopaj.

Simona Halep a plecat în această dimineață din România, fiind surprinsă pe aeroport alături de Amme, o influenceriță.

Simona Halep a anunţat în urmă cu o săptămână că audierea sa în cazul de dopaj din cauza căruia este suspendată de mai multe luni a fost amânată, la solicitarea Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (ITIA).

Halep a precizat că prin amânările repetate care o fac să nu poată participa la turnee ITIA distruge nu doar reputaţia ei, ci şi pe ea ca jucătoare. “Justiţia amânată înseamnă dreptate refuzată”, a menţionat sportiva.

Simo in the morning at the airport with an influencer, Amme!

We are with you! Love you! @Simona_Halep ❤️❤️🤗😘 pic.twitter.com/WT2dkbQdre